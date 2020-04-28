На Приобском месторождении в Югре выявили 28 новых случаев коронавируса

"Нарастающим итогом в Югре зарегистрировано 338 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции... За последние сутки - 41 случай... На Приобском месторождении - 28", - сказала Кудрявцева журналистам.

По ее словам, рост числа заболевших на месторождении обусловлен бытовыми условиями проживания людей, а также невозможностью одномоментной изоляции всех работающих на объекте вахтовиков.