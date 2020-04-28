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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:45
https://ria.ru/20200428/1570684294.html
На Приобском месторождении в Югре выявили 28 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

На Приобском месторождении в Югре выявили 28 новых случаев коронавируса

14:45 28.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апр - РИА Новости. Немногим более 40 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки, из них 28 - на Приобском нефтяном месторождении, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
"Нарастающим итогом в Югре зарегистрировано 338 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции... За последние сутки - 41 случай... На Приобском месторождении - 28", - сказала Кудрявцева журналистам.
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По ее словам, рост числа заболевших на месторождении обусловлен бытовыми условиями проживания людей, а также невозможностью одномоментной изоляции всех работающих на объекте вахтовиков.
Таким образом, на Ханты-Мансийский район, где располагается Приобское месторождение, приходится около половины заболевших коронавирусом в регионе - 174 случая, большинство заболевших - рабочие. В воскресенье один из них, 50-летний вахтовик, скончался в больнице Нефтеюганска, это второй летальный случай, связанный с COVID-19 в Югре.
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Глава округа Наталья Комарова ранее подписала постановление, согласно которому рабочим, приезжающим на вахту в регион, необходимо предоставить справку об отсутствии у них коронавируса. Кроме того, руководителям организаций в ХМАО, где трудятся вахтовики, решением властей Югры предписано исключить на две недели контакты вновь прибывающих работников с уже находящимися на вахте. При этом для работников, уже прибывших в округ на вахту, ее период продлевается от 60 до 90 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округЗдоровье - Общество
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