На Приобском месторождении в Югре выявили 28 новых случаев коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апр - РИА Новости. Немногим более 40 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки, из них 28 - на Приобском нефтяном месторождении, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
"Нарастающим итогом в Югре зарегистрировано 338 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции... За последние сутки - 41 случай... На Приобском месторождении - 28", - сказала Кудрявцева журналистам.
По ее словам, рост числа заболевших на месторождении обусловлен бытовыми условиями проживания людей, а также невозможностью одномоментной изоляции всех работающих на объекте вахтовиков.
Таким образом, на Ханты-Мансийский район, где располагается Приобское месторождение, приходится около половины заболевших коронавирусом в регионе - 174 случая, большинство заболевших - рабочие. В воскресенье один из них, 50-летний вахтовик, скончался в больнице Нефтеюганска, это второй летальный случай, связанный с COVID-19 в Югре.
Глава округа Наталья Комарова ранее подписала постановление, согласно которому рабочим, приезжающим на вахту в регион, необходимо предоставить справку об отсутствии у них коронавируса. Кроме того, руководителям организаций в ХМАО, где трудятся вахтовики, решением властей Югры предписано исключить на две недели контакты вновь прибывающих работников с уже находящимися на вахте. При этом для работников, уже прибывших в округ на вахту, ее период продлевается от 60 до 90 дней.
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