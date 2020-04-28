В Саратовской области сотрудник скорой помощи заразился коронавирусом

САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области оказался сотрудник скорой медицинской помощи, который занимался транспортировкой больного с COVID-19, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 28 апреля лабораторно подтверждены 359 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 47 человек.
"Есть случай заражения сотрудника скорой медицинской помощи в результате транспортировки пациента с новой коронавирусной инфекцией. В данном случае мы совместно с Роспотребнадзором разберемся в ситуации, как была осуществлена транспортировка, должным ли образом был защищен сотрудник, тогда вам расскажем", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Власти региона с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.