В калининградской областной больнице 50 человек заразились коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 50 медиков и пациентов калининградской областной клинической больницы, три отделения которого временно закрыли, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в клинической больнице выявлен 21 случай заражения, всего заболевших коронавирусом здесь порядка 50 человек — это медики и пациенты. В настоящее время три отделения больницы временно закрыты", - сообщили в штабе.

По информации оперштаба, в подобных случаях существуют отработанные протоколы поведения сотрудников и обработки помещений лечебных учреждений. Принимаются меры по локализации и ликвидации очага, в частности, это максимальное разобщение пациентов, переход работы персонала на сменную систему, противоэпидемические меры, переход на "полуинфекционный" стационар - шлюзы перед входом в каждое отделение, кормление пациентов в палатах.

На 28 апреля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 16,5 тысячи человек. Выявлено 303 случая заражения (39 - за последние сутки), 66 человек из них выздоровели, трое умерли. Под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи человек, в том числе 163 в условиях обсерватора.