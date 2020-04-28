Медорганизациям рекомендовали снизить потребность в средствах защиты

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Медицинским организациям рекомендуется рационально снизить потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе минимизировать количество входов в палату к больным, следует из рекомендаций Минздрава РФ.
"С целью ограничения необоснованного расхода СИЗ рекомендуется рационально минимизировать потребности в них в медицинских организациях, а также обеспечить их правильное использование", - говорится в документе.
Согласно нему, рекомендуется ограничить число медработников, контактирующих с пациентами, минимизировать количество входов в палату.
Консультировать пациентов и лиц с подозрением на COVID-19 рекомендуется дистанционно, а также внедрить в практику расширенное использование респираторов, то есть носить один и тот же респиратор при работе с несколькими пациентами, не снимая его.
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