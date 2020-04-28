Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Роскосмос исключает вероятность каких-либо последствий от пролета мимо Земли астероида 1998 OR2, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Астероид номер 52768 (1998 OR2) диаметром от 1,8 до 4 километров подойдет к Земле на минимальную дистанцию 29 апреля в 12.56 мск. Расстояние между ним и планетой составит около 6,29 миллиона километров - это в 16 раз больше, чем расстояние до Луны. Астероид является потенциально опасным, поскольку его трасса полета пересекает орбиту Земли.
"Разговоры о каких-либо последствиях его пролета вряд ли имеют под собой почву. Орбиты подобных (достаточно крупных) объектов изучаются и моделируются на постоянной основе и надолго вперед, так что какие-либо неожиданности в этом плане исключены", - сказали в Роскосмосе.
Там отметили, что траектории относительно крупных космических объектов (диаметром 1 км и более) достаточно хорошо отслеживаются. "Астероид 1998 OR2 в этом плане - не исключение", - добавили в пресс-службе.