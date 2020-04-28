Главврач калужской больницы уволился после отпуска в Таиланде

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Главврач больницы в Калужской области, чьим отпуском в Таиланде на фоне распространения коронавируса возмутился врио губернатора региона Владислав Шапша, уволился, сообщил РИА Новости во вторник представитель правительства региона.
В конце марта сообщалось, что в отношении главного врача Калужской областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который также является депутатом регионального заксобрания от партии "Единая Россия", ведется служебная проверка. Несмотря на пандемию коронавируса, он улетел в отпуск в Таиланд. Врио главы региона Владислав Шапша возмутился этим фактом и усомнился, что медик справляется с возложенной на него ответственностью возглавлять больницу.
"Владимиру Кондюкову предложили менее ответственную работу, он предпочел уволиться. Областную больницу возглавила Елена Разумеева", - сказал собеседник.
В последние годы Разумеева возглавляла городскую больницу №4 в Калуге. Ранее она работала региональным министром здравоохранения.
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