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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:34
https://ria.ru/20200428/1570683346.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 29264
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569414660_0:17:3086:1753_1036x0_80_0_0_e9e0a6b7b9b6da23ab90afce8c7045a8.jpg
РИА Новости

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 29264

14:34 28.04.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannМедицинские работники в центре тестирования на коронавирус (COVID-19) в Люцерне, Швейцария
Медицинские работники в центре тестирования на коронавирус (COVID-19) в Люцерне, Швейцария
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Медицинские работники в центре тестирования на коронавирус (COVID-19) в Люцерне, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всего 100 новых случаев COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки, общее количество заражений теперь составляет 29264, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 28 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 100 новых заражения (103 днем ранее) и 27 смертей от COVID. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 29264 человек, жертвами вируса стали 1380 человек.
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С 27 апреля в Швейцарии началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня.
Ограничительные меры были введены правительством 13 марта и усилены 16 марта. При этом власти отказались от полного закрытия страны со строгим карантином, как это было сделано в соседних Италии и Франции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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