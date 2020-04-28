В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 29264

По данным на 28 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 100 новых заражения (103 днем ранее) и 27 смертей от COVID. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 29264 человек, жертвами вируса стали 1380 человек.

С 27 апреля в Швейцарии началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня.