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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:31
https://ria.ru/20200428/1570683086.html
В США выявили 22412 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569794507_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_00abcca81b8d02a4a075acefce4a9977.jpg
РИА Новости

В США выявили 22412 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

14:31 28.04.2020
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© REUTERS / Mike SegarМашины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
© REUTERS / Mike Segar
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 22 тысяч новых случаев заражения зарегистрировано за последние сутки в США, на 5 тысяч меньше, чем накануне, более 1,3 тысячи человек скончались, сообщил в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за сутки было выявлено 22 412 случаев заражения COVID-19, а днем ранее этот показатель составлял 27 631.
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Скорость распространения нового коронавируса
За последние 24 часа, по информации университета, в США после заражения коронавирусом скончались 1 378 человек, а накануне число летальных исходов составляло 1 126. Эти цифры существенно отличаются от показателей, о которых университет сообщал в пятницу, тогда число зарегистрированных смертельных случаев составляло 3 332, в четверг - 2 139.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США приближается к миллиону. На данный момент количество заразившихся превышает 988 тысяч человек по всей стране, более 56 тысяч человек скончались за все время.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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