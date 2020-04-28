В США выявили 22412 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние 24 часа, по информации университета, в США после заражения коронавирусом скончались 1 378 человек, а накануне число летальных исходов составляло 1 126. Эти цифры существенно отличаются от показателей, о которых университет сообщал в пятницу, тогда число зарегистрированных смертельных случаев составляло 3 332, в четверг - 2 139.