В США выявили 22412 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 22 тысяч новых случаев заражения зарегистрировано за последние сутки в США, на 5 тысяч меньше, чем накануне, более 1,3 тысячи человек скончались, сообщил в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за сутки было выявлено 22 412 случаев заражения COVID-19, а днем ранее этот показатель составлял 27 631.
За последние 24 часа, по информации университета, в США после заражения коронавирусом скончались 1 378 человек, а накануне число летальных исходов составляло 1 126. Эти цифры существенно отличаются от показателей, о которых университет сообщал в пятницу, тогда число зарегистрированных смертельных случаев составляло 3 332, в четверг - 2 139.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США приближается к миллиону. На данный момент количество заразившихся превышает 988 тысяч человек по всей стране, более 56 тысяч человек скончались за все время.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.