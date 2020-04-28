В Омской области выявили 11 новых случаев COVID-19

"Пятеро женщин и пятеро мужчин, один ребёнок, мальчик. Пять человек сами вернулись из Москвы и ещё пятеро контактировали с приехавшими из Москвы. У одного человека путь заражения выясняется. Мальчик заразился от вернувшихся из Москвы родственников", - сообщили в управлении.