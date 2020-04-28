В Омской области выявили 11 новых случаев COVID-19

ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Омской области, все заболевшие либо вернулись из Москвы, либо общались с приезжими из столицы, сообщили РИА Новости во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, возраст новых заболевших - от двух до 60 лет.
"Пятеро женщин и пятеро мужчин, один ребёнок, мальчик. Пять человек сами вернулись из Москвы и ещё пятеро контактировали с приехавшими из Москвы. У одного человека путь заражения выясняется. Мальчик заразился от вернувшихся из Москвы родственников", - сообщили в управлении.
Таким образом, в Омской области выявлено 82 случая коронавируса. Как отметил губернатор Александр Бурков, вылечился 21 житель региона, умерли двое мужчин в возрасте 71 год и 79 лет. На лечении находятся 59 человек.
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