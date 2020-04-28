Минздрав опубликовал данные по заболеванию COVID-19 среди детей

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В РФ среди заболевших коронавирусом 7,6% дети, только 9% из них заразились в путешествиях, остальные контактировали с заболевшими, следует из рекомендаций Минздрава РФ.
"В Российской Федерации дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19, количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время неизвестны. Заболевание у новорожденных детей наблюдается крайне редко, при этом внутриутробной передачи инфекции не доказано ", - говорится в документе.
В нем также отмечается, что только в 9% случаев заражение вирусом SARS-CoV-2 связано с путешествиями в другие страны, а 91% имели местные контакты, преимущественно в семейных очагах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.