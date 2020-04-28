Терапию гелий-кислородными смесями включили в рекомендации по COVID-19

"В настоящее время изучается эффективность подогреваемой кислородно-гелиевой смеси гелиокс (70% Гелий / 30% Кислород), в комплексной интенсивной терапии больных на начальных стадиях ОРДС", - говорится в рекомендациях Минздрава в подпункте "Терапия гелий-кислородными газовыми смесями".

Терапия гелий-кислородными газовыми смесями проводится "с помощью специальных аппаратов, обеспечивающих эффективную и безопасную ингаляцию термической гелий-кислородной смесью, позволяющих изменять процентное соотношение гелия и кислорода, а также температуры в любой момент времени в течение одной процедуры", добавляют в Минздраве.