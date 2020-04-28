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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:27
https://ria.ru/20200428/1570682764.html
Набиуллина призвала расширить механизмы прямой господдержки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406521_0:201:2564:1643_1036x0_80_0_0_7a38c99f563e49e70291eb53cf4a2414.jpg
РИА Новости

Набиуллина призвала расширить механизмы прямой господдержки

14:27 28.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Продолжение наращивания российскими банками поддержки заемщиков на фоне неблагоприятной ситуации в экономике из-за распространения коронавируса может привести к росту рисков для финансовой системы, чтобы не допустить этого, важно расширять механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Те меры, которые принимают Банк России, правительство, помогают также получать новые кредиты, в первую очередь на неотложные нужды. Но надо понимать, что для банков это не проходит даром, на них ложится часть убытков. … Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется", - сказала она.
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"Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий", - добавила глава ЦБ.
Российские банки в настоящее время реализуют ряд программ по реструктуризации кредитов россиянам и бизнесу. Глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что только кредитные каникулы для населения будут стоить банкам 160 миллиардов рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Герман ГрефЭкономика
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