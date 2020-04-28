Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

Из документа, опубликованного в группе, следует, что 22 апреля камера на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Спартаковской площади зафиксировала Toyota Corolla, на которую не оформляли пропуск.

С 15 апреля для поездок по Москве на личном и общественном транспорте необходимо получить цифровой пропуск. Для этого, помимо своих паспортных данных, человек должен указать номер карты "Тройка" или своего автомобиля.