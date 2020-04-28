Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск. Об этом сообщается в сообществе "Синие ведерки" в Facebook.
Из документа, опубликованного в группе, следует, что 22 апреля камера на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Спартаковской площади зафиксировала Toyota Corolla, на которую не оформляли пропуск.
Владелец авто уже оспорил штраф, так как он оформлял цифровой пропуск и вписывал туда номер своего автомобиля. Как пояснили газете "Коммерсант" в столичном департаменте транспорта, автовладелец при оформлении пропуска допустил ошибку при вводе номера.
С 15 апреля для поездок по Москве на личном и общественном транспорте необходимо получить цифровой пропуск. Для этого, помимо своих паспортных данных, человек должен указать номер карты "Тройка" или своего автомобиля.