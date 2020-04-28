Лавров обсудил с главой МККК борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером практические меры по преодолению гуманитарных последствий пандемии коронавируса, сообщил МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврова и Маурера состоялся 28 апреля.
"Были обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и практические меры по преодолению гуманитарных последствий пандемии", - говорится в сообщении министерства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.