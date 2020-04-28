ЕС раскритиковал односторонние действия Хафтара в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Европейский союз считает, что односторонние действия главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Европейский союз считает, что односторонние действия главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара не будут способствовать урегулированию в этой стране, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.

Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, заключенного в Марокко в 2015 году под эгидой ООН . Он также заявил, что власть в стране переходит к армии.

"Односторонние действия, даже силовые, не будут способствовать прочному урегулированию в этой стране, такие попытки неприемлемы", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что соглашение, заключенное в декабре 2015 года под эгидой ООН, остается в силе для поиска политического решения, любые изменения могут быть приняты только в результате межливийского диалога. Представитель Еврокомиссии пояснил, что пока не было найдено альтернативы для этого соглашения, поэтому предложения по дальнейшему урегулированию в Ливии должны поступать именно в рамках действующего документа.

"Призываем всех акторов, всех, кто имеет влияние на эти стороны, усилить давление, чтобы они прекратили боевые действия и приступили к поиску политического решения. Это необходимо стране и ее населению", - сказал Стано.

Хафтар уже более года ведет наступление на столицу Ливии Триполи , которую продолжает контролировать признанное международным сообщество Правительство национального согласия (ПНС).