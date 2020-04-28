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2020-04-28T14:21
https://ria.ru/20200428/1570682248.html
ЕС раскритиковал односторонние действия Хафтара в Ливии
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РИА Новости

ЕС раскритиковал односторонние действия Хафтара в Ливии

14:21 28.04.2020
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© REUTERS / Libyan National ArmyХалифа Хафтар
Халифа Хафтар
© REUTERS / Libyan National Army
БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Европейский союз считает, что односторонние действия главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара не будут способствовать урегулированию в этой стране, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.
Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, заключенного в Марокко в 2015 году под эгидой ООН. Он также заявил, что власть в стране переходит к армии.
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"Односторонние действия, даже силовые, не будут способствовать прочному урегулированию в этой стране, такие попытки неприемлемы", - сказал представитель Еврокомиссии.
Он подчеркнул, что соглашение, заключенное в декабре 2015 года под эгидой ООН, остается в силе для поиска политического решения, любые изменения могут быть приняты только в результате межливийского диалога. Представитель Еврокомиссии пояснил, что пока не было найдено альтернативы для этого соглашения, поэтому предложения по дальнейшему урегулированию в Ливии должны поступать именно в рамках действующего документа.
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"Призываем всех акторов, всех, кто имеет влияние на эти стороны, усилить давление, чтобы они прекратили боевые действия и приступили к поиску политического решения. Это необходимо стране и ее населению", - сказал Стано.
Хафтар уже более года ведет наступление на столицу Ливии Триполи, которую продолжает контролировать признанное международным сообщество Правительство национального согласия (ПНС).
Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были реализованы.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЕврокомиссияЕвросоюзЛивияВ мире
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