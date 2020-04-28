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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:21
https://ria.ru/20200428/1570682217.html
Генпрокуратура выявила новый фейк о коронавирусе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_da5336536926cb347726ab52ec0472e2.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура выявила новый фейк о коронавирусе

14:21 28.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к фейковой информации о продаже американской вакцины от коронавируса, а также об искусственной природе этой инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации Генпрокуратуры, в социальной сети "ВКонтакте" в одной из открытых групп была размещена информация о возможности приобретения "вакцины от коронавируса", разработанной якобы с помощью американских ученых.
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"Данная информация не соответствует действительности, поскольку в настоящее время вакцина от коронавируса не разработана, что подтверждается официальными данными Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, ГП обратила внимание на статью интернет-издания под заголовком "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой". В статье указывалось, что фонд якобы проинструктировал ряд больниц, что лечение по диагнозам "коронавирусная инфекция типа 2019-n-Cov", "острая очаговая пневмония неосложненная", "дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением" оплачиваются только в случае доставки пациентов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи. Это не соответствует действительности, подчеркнули в прокуратуре.
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Также на нескольких сайтах был выявлен видеофайл с утверждениями про искусственную природу коронавируса, созданного для устранения проблемы перенаселения, и необходимость отказа от вакцинации. Между тем, напоминает ГП, COVID-19 - природного происхождения, его появление связано с комбинированием между собой ранее выявленных коронавирусных инфекций.
"Вышеуказанная информация содержит недостоверные сведения… Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - сообщили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФОбщество
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