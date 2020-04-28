Генпрокуратура выявила новый фейк о коронавирусе

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к фейковой информации о продаже американской вакцины от Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к фейковой информации о продаже американской вакцины от коронавируса , а также об искусственной природе этой инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Генпрокуратуры , в социальной сети "ВКонтакте" в одной из открытых групп была размещена информация о возможности приобретения "вакцины от коронавируса", разработанной якобы с помощью американских ученых.

"Данная информация не соответствует действительности, поскольку в настоящее время вакцина от коронавируса не разработана, что подтверждается официальными данными Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГП обратила внимание на статью интернет-издания под заголовком "Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой". В статье указывалось, что фонд якобы проинструктировал ряд больниц, что лечение по диагнозам "коронавирусная инфекция типа 2019-n-Cov", "острая очаговая пневмония неосложненная", "дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением" оплачиваются только в случае доставки пациентов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи. Это не соответствует действительности, подчеркнули в прокуратуре.

Также на нескольких сайтах был выявлен видеофайл с утверждениями про искусственную природу коронавируса, созданного для устранения проблемы перенаселения, и необходимость отказа от вакцинации. Между тем, напоминает ГП, COVID-19 - природного происхождения, его появление связано с комбинированием между собой ранее выявленных коронавирусных инфекций.

"Вышеуказанная информация содержит недостоверные сведения… Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - сообщили в ведомстве.