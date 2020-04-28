В Москве контролеры начали передавать данные о нарушении соцдистанции

"С сегодняшнего дня контролеры ГКУ "Организатор перевозок" при проверке цифровых пропусков с помощью планшетов смогут сразу же выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома – носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц. Вся информация о выявленных нарушителях будет передаваться в полицию", - сообщили в пресс-службе.