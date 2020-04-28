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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:18
https://ria.ru/20200428/1570682135.html
В Москве контролеры начали передавать данные о нарушении соцдистанции
https://cdn23.img.ria.ru/images/26571/36/265713650_0:133:3017:1830_1036x0_80_0_0_86c092f1a86ad03bfa25955e8a374c18.jpg
РИА Новости

В Москве контролеры начали передавать данные о нарушении соцдистанции

14:18 28.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПереносное устройство для проверки проездных билетов в общественном транспорте
Переносное устройство для проверки проездных билетов в общественном транспорте
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Переносное устройство для проверки проездных билетов в общественном транспорте . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Контролеры начали передавать в полицию данные о нарушении соцдистанции в транспорте Москвы, с 22 апреля они проверили 150 тысяч пассажиров на наличие пропуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"С сегодняшнего дня контролеры ГКУ "Организатор перевозок" при проверке цифровых пропусков с помощью планшетов смогут сразу же выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома – носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц. Вся информация о выявленных нарушителях будет передаваться в полицию", - сообщили в пресс-службе.
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Как отметил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов нововведение направлено на то, чтобы максимально обезопасить пассажиров, которые в настоящее время вынуждены пользоваться общественным транспортом.
"Проверки помогут выявить лиц, которые должны находиться на карантине. Это позволит предотвратить распространение коронавируса и сделать поездки еще более безопасными", – сообщил Султанов.
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В ведомстве добавили, что в настоящее время более 250 контролеров задействовано для проверки цифровых пропусков в московском метро и наземном городском пассажирском транспорте. Всего на наличие пропусков было проверено более 150 тысяч пассажиров общественного транспорта.
"В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей", - напомнили в ведомстве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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