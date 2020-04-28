В Москве 50 тысяч медиков протестировали на иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 50 тысяч медицинских сотрудников, работающих в учреждениях Более 50 тысяч медицинских сотрудников, работающих в учреждениях Москвы , прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Уточняется, что экспресс-тесты определяют наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет ли человек инфекцией сейчас или болел раньше и у него успел выработаться иммунитет.

"В качестве материала берется небольшое количество крови из пальца, сам тест занимает в среднем 20-30 минут. На сегодняшний день экспресс-тестирование прошли более 50 тысяч медицинских работников, работающих как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках", - говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что по распоряжению мэра Москвы все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу.