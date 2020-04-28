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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:16
https://ria.ru/20200428/1570681860.html
В Чувашии число заразившихся коронавирусом достигло 502
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Чувашии число заразившихся коронавирусом достигло 502

14:16 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 39 жителей Чувашии, общее количество заболевших составляет 502 человека, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 463 случая заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались.
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"В Чувашии 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала года под медицинским наблюдением находились 4 280 человек, на сегодня под медицинским наблюдением находятся 1 567 человек. Выздоровели 79 пациентов", - говорится в сообщении.
Таким образом общее количество заболевших в Чувашии составляет 502 человека.
По данным министерства здравоохранения Чувашии, в медицинских организациях региона развернуто 609 коек для больных коронавирусом, из них на базе инфекционных отделений – 290 коек и перепрофилировано на базе многопрофильных стационаров 319 коек.
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"За последние дни наблюдаем примерно равное количество заболевающих и увеличивающееся количество выздоравливающих. Это позволяет оптимистично смотреть в будущее и ожидать, что ситуация будет меняться к лучшему. Ожидаем, что в ближайшие дни эта тенденция сохранится. Таким образом, у нас получается неплохой баланс, чтобы обеспечивать доступность медицинской помощи тем, кто болеет", - сказал врио главы Чувашии Олег Николаев, слова которого приводятся в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег Николаев (политик)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Общество
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