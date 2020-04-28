В Чувашии число заразившихся коронавирусом достигло 502

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 39 жителей Чувашии, общее количество заболевших составляет 502 человека, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 463 случая заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались.
"В Чувашии 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала года под медицинским наблюдением находились 4 280 человек, на сегодня под медицинским наблюдением находятся 1 567 человек. Выздоровели 79 пациентов", - говорится в сообщении.
Таким образом общее количество заболевших в Чувашии составляет 502 человека.
По данным министерства здравоохранения Чувашии, в медицинских организациях региона развернуто 609 коек для больных коронавирусом, из них на базе инфекционных отделений – 290 коек и перепрофилировано на базе многопрофильных стационаров 319 коек.
"За последние дни наблюдаем примерно равное количество заболевающих и увеличивающееся количество выздоравливающих. Это позволяет оптимистично смотреть в будущее и ожидать, что ситуация будет меняться к лучшему. Ожидаем, что в ближайшие дни эта тенденция сохранится. Таким образом, у нас получается неплохой баланс, чтобы обеспечивать доступность медицинской помощи тем, кто болеет", - сказал врио главы Чувашии Олег Николаев, слова которого приводятся в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.