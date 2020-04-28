В Чувашии число заразившихся коронавирусом достигло 502

"В Чувашии 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала года под медицинским наблюдением находились 4 280 человек, на сегодня под медицинским наблюдением находятся 1 567 человек. Выздоровели 79 пациентов", - говорится в сообщении.