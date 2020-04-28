Садовничий назвал сроки завершения эпидемии коронавируса в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий предполагает, что России потребуется еще около месяца, чтобы избавиться от коронавируса.
"Я, естественно, не врач, но как математик понимаю процессы развития некоторых направлений в обществе и думаю, что мы победим при условии соблюдения всех мероприятий, которые необходимы, чтобы предохраняться и пик сгладить эпидемии. Я думаю, что общество реагирует выработкой определенного процента иммунитета и мы этот вирус, дай бог, забудем. Не думаю, что для этого надо будет слишком много времени, я думаю, что месяц", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.