Серия видеоуроков поможет ухаживать за человеком после инсульта на дому

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Фонд борьбы с инсультом ОРБИ выпустил Фонд борьбы с инсультом ОРБИ выпустил видеоролики , которые помогут семьям узнать, как правильно ухаживать за человеком после инсульта.

Ежегодно тысячи семей пострадавших от инсульта сталкиваются с множеством вопросов и трудностей.

Многие родственники предпочитают взять на себя роль сиделки и обеспечивать уход за близким человеком. Однако не у всех есть возможность пройти необходимую подготовку и получить знания по правильному уходу, а это может нанести непоправимый вред физическому и психологическому здоровью.

Чтобы помочь таким семьям, фонд ОРБИ подготовил серию роликов об уходе и общении с человеком после инсульта. В видео физиотерапевт дает советы по правильному перемещению и пересаживанию перенесшего инсульт; логопеды предлагают варианты кормления людей с трудностями жевания и глотания; психологи рассказывают, как можно наладить общение, если у человека нарушено восприятие речи; эрготерапевт объясняет, как адаптировать обычные бытовые предметы (ложки, кружки, дверные ручки) под потребности человека после инсульта.