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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T15:46
https://ria.ru/20200428/1570681501.html
Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570017537_237:833:1994:1821_1036x0_80_0_0_20e093ce05895378f22ba20318ee68f8.jpg
РИА Новости

Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса

14:11 28.04.2020 (обновлено: 15:46 28.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрачи в защитных костюмах
Врачи в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врачи в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минздрав выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, документ адресован исключительно медработникам, самолечение может быть опасно.
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Отмечается, что рекомендации доработали по итогам междисциплинарного консилиума с участием главных внештатных специалистов Минздрава, представителей федеральных дистанционных реанимационно-консультационных центров, ведущих федеральных и региональных клиник, ведущих российских экспертов.
Составители уделили особое внимание упреждающей противовоспалительной терапии для предотвращения тяжелого течения заболевания и антикоагулянтной терапии, которая необходима для профилактики развития таких опасных осложнений, как тромбоз и тромбоэмболия.
Также специалисты расширили и дополнили разделы по инструментальной и лабораторной диагностике коронавирусной инфекции.
Для лечения COVID-19 Минздрав предписывает шесть препаратов: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Умифеновир, ремдесивир и фавипиравир проходят клинические испытания.
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В рекомендации включили терапию гелий-кислородными газовыми смесями, хотя ее эффективность пока изучают.
Ее проводят "с помощью специальных аппаратов, обеспечивающих эффективную и безопасную ингаляцию термической гелий-кислородной смесью, позволяющих изменять процентное соотношение гелия и кислорода, а также температуры в любой момент времени в течение одной процедуры".
Министерство также предписывает госпитализировать всех пациентов даже с легким течением COVID-19 старше 65 лет, беременных, детей до трех лет, а также проживающих с лицами из групп риска.
По данным на 28 апреля, в России COVID-19 диагностировали у 93 558 человек (прирост за сутки +7,4%), от заболевания умерли 867 пациентов, поправились 8456.
Также, по информации российского оперативного штаба и американского университета Джонса Хопкинса, в России смертность от коронавируса самая низкая из десяти стран с наибольшим числом зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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