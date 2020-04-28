Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минздрав выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, документ адресован исключительно медработникам, самолечение может быть опасно.

Отмечается, что рекомендации доработали по итогам междисциплинарного консилиума с участием главных внештатных специалистов Минздрава, представителей федеральных дистанционных реанимационно-консультационных центров, ведущих федеральных и региональных клиник, ведущих российских экспертов.

Составители уделили особое внимание упреждающей противовоспалительной терапии для предотвращения тяжелого течения заболевания и антикоагулянтной терапии, которая необходима для профилактики развития таких опасных осложнений, как тромбоз и тромбоэмболия.

Также специалисты расширили и дополнили разделы по инструментальной и лабораторной диагностике коронавирусной инфекции.

Для лечения COVID-19 Минздрав предписывает шесть препаратов: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Умифеновир, ремдесивир и фавипиравир проходят клинические испытания.

В рекомендации включили терапию гелий-кислородными газовыми смесями, хотя ее эффективность пока изучают.

Ее проводят "с помощью специальных аппаратов, обеспечивающих эффективную и безопасную ингаляцию термической гелий-кислородной смесью, позволяющих изменять процентное соотношение гелия и кислорода, а также температуры в любой момент времени в течение одной процедуры".

Министерство также предписывает госпитализировать всех пациентов даже с легким течением COVID-19 старше 65 лет, беременных, детей до трех лет, а также проживающих с лицами из групп риска.

По данным на 28 апреля, в России COVID-19 диагностировали у 93 558 человек (прирост за сутки +7,4%), от заболевания умерли 867 пациентов, поправились 8456.

Также, по информации российского оперативного штаба и американского университета Джонса Хопкинса, в России смертность от коронавируса самая низкая из десяти стран с наибольшим числом зараженных.