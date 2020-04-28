Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию с коронавирусом

Проведен обмен мнениями относительно хода мирного урегулирования в САР, текущей обстановки в Идлибской зоне деэскалации в контексте реализации принятого 5 марта 2020 года Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года, отмечается в сообщении МИД.