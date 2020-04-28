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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:10
https://ria.ru/20200428/1570681410.html
Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1036x0_80_0_0_5a84bddb03217d8959a8b26616ac0f65.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию с коронавирусом

14:10 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию с пандемией коронавируса и перспективы сотрудничества в этой сфере, сообщил МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврова с Чавушоглу состоялся 28 апреля.
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"Стороны предметно обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, принимаемые двумя государствами меры по противодействию ее распространению, перспективы сотрудничества в этой сфере. Особо отмечена налаженная координация в вопросе возвращения граждан России и Турции на родину", - говорится в сообщении министерства.
Проведен обмен мнениями относительно хода мирного урегулирования в САР, текущей обстановки в Идлибской зоне деэскалации в контексте реализации принятого 5 марта 2020 года Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года, отмечается в сообщении МИД.
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В ходе беседы стороны также затронули актуальные вопросы двусторонних российско-турецких отношений, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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