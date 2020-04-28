Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию с пандемией коронавируса и перспективы сотрудничества в этой сфере, сообщил МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврова с Чавушоглу состоялся 28 апреля.
"Стороны предметно обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, принимаемые двумя государствами меры по противодействию ее распространению, перспективы сотрудничества в этой сфере. Особо отмечена налаженная координация в вопросе возвращения граждан России и Турции на родину", - говорится в сообщении министерства.
Проведен обмен мнениями относительно хода мирного урегулирования в САР, текущей обстановки в Идлибской зоне деэскалации в контексте реализации принятого 5 марта 2020 года Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года, отмечается в сообщении МИД.
В ходе беседы стороны также затронули актуальные вопросы двусторонних российско-турецких отношений, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
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