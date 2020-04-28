В Новой Москве площадь возгорания деревянных поддонов выросла втрое

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Площадь возгорания деревянных поддонов в Рязановском поселении в Новой Москве увеличилась в три раза и составляет 900 квадратных метров, есть угроза распространения огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее пресс-службе главного управления МЧС по Москве сообщила о возгорания деревянных паллет в поселке Рязановское на площади 300 квадратных метров.
"Площадь пожара деревянных поддонов на открытой площадке возле дома №34 увеличилась до 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время существует угроза распространения огня на соседние строения.
27 апреля, 16:50В Ленинградской области три тела нашли на месте пожара в деревне