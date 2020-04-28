Во Владимирской области введут цифровые пропуска

Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска. Архивное фото

Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Власти Власти Владимирской области введут в регионе цифровые пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией , сообщает во вторник обладминистрация.

Ранее Минкомсвязь России информировала, что федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в условиях пандемии коронавируса будет внедрена в 21 регионе РФ.

"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что для работающих граждан до 5 мая включительно наравне с цифровым пропуском может использоваться бумажная справка, выданная работодателем по утвержденной форме. С 6 мая станут действовать только цифровые пропуска, которые могут быть оформлены работодателем для сотрудников со сроком действия 45 дней.

Тем, кто помогает пожилым гражданам, до окончания режима повышенной готовности наравне с цифровым пропуском может быть использована бумажная справка по утвержденной форме.

"Наравне с цифровым пропуском при поездке на дачу или садовый участок могут быть использованы документы, удостоверяющие право гражданина или его близких родственников на земельный участок, здания, строения, сооружения, предназначенные для целей ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства или эксплуатации жилого дома", - говорится в сообщении.

Цифровой пропуск не нужно оформлять при обращении за экстренной медпомощью, выгуле домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выносе мусора. Также цифровой пропуск не нужен гражданам в возрасте до 18 лет.

Всего на территории Владимирской области 597 случаев заболевания COVID-19. Шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Восемнадцать пациентов выздоровели.