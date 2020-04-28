МГУ может полностью завершить прием абитуриентов к 24 августа

"Мы будем использовать. 16 тысяч у нас будет только в Московском университете сдавать дополнительные вступительные испытания. И, конечно, все будет в онлайн-режиме. Единственное, что мы сделаем - разобьем на несколько дней, потому что очень много желающих сдавать математику, обществознание, и это будет не в один день, как было раньше, а несколько дней, чтобы мы могли видеть наших ребят, у нас есть необходимая система", - отметил он.