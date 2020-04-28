МГУ может полностью завершить прием абитуриентов к 24 августа

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий надеется, что вуз к 24 августа полностью сможет завершить прием абитуриентов, дополнительные вступительные испытания пройдут преимущественно в онлайн-режиме.
"В июне и в июле мы будем проводить наши дополнительные вступительные испытания (ДВИ). Прием документов в дистанционной форме, и мы надеемся, что со сдвигом, но в августе мы проведем всю нашу вступительную кампанию, мне кажется, мы можем к 24 августа завершить полностью прием - и провести и ДВИ, и другие мероприятия к приему, и 1 сентября мы приступим к занятиям в наших аудиториях, как я надеюсь", - сказал Садовничий в интервью телеканалу "Россия 24".
20 апреля, 09:00Ректор: абитуриент не виноват в том, что случилась пандемия
По его словам, дополнительные вступительные испытания пройдут в онлайн-режиме, "но возможно, что будут какие-то возможности некоторых регионов чуть-чуть другую форму использовать".
"Мы будем использовать. 16 тысяч у нас будет только в Московском университете сдавать дополнительные вступительные испытания. И, конечно, все будет в онлайн-режиме. Единственное, что мы сделаем - разобьем на несколько дней, потому что очень много желающих сдавать математику, обществознание, и это будет не в один день, как было раньше, а несколько дней, чтобы мы могли видеть наших ребят, у нас есть необходимая система", - отметил он.