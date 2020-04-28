В Саратовской области умер восьмой пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области , у него было тяжелое хроническое заболевание, но умер он от пневмонии, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 28 апреля лабораторно подтверждены 359 случаев заражения коронавирусом. К 27 апреля семь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 47 человек.

"Пациент умер в Балаковской районной больнице, пациент скончался от пневмонии. К сожалению, мужчина длительное время страдал тяжелым хроническим заболеванием, по поводу которого получал специфическую лекарственную терапию, поэтому совокупность этих заболеваний и наслоившаяся новая коронавирусная инфекция дали такой результат", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

"У нас в общей сложности с учетом данного пациента умерло на сегодняшний день восемь человек, которые имели новую коронавирусную инфекцию. Причина смерти - новая коронавирусная инфекция - стоит у одного. Все остальные умерли от иной патологии, не связанной с коронавирусной инфекцией", - пояснил он.

Как уточнило министерство информации и печати области, умершему в Балакове пациенту с COVID-19 было 72 года.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин - запрещен въезд и выезд.