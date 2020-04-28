В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 836

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 28 апр - РИА Новости. Число инфицированных Число инфицированных коронавирусом Латвии выросло до 836, за сутки зафиксированы 18 новых случаев, сообщается во вторник на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

В понедельник сообщалось о 818 случаях заражения коронавирусом в республике.

"За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены 18 новых случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего в Латвии зафиксировано 13 летальных исходов в результате заражения COVID-19.

В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.