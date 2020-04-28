В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 836

РИГА, 28 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 836, за сутки зафиксированы 18 новых случаев, сообщается во вторник на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
В понедельник сообщалось о 818 случаях заражения коронавирусом в республике.
"За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены 18 новых случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в Латвии зафиксировано 13 летальных исходов в результате заражения COVID-19.
В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.