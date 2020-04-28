На аукцион выставили возможность записать песню со Стингом

Среди лотов: возможность записать песню со Стингом, побеседовать с британским актером Сашей Бароном Коэном или с участниками музыкальной группы The Strokes, встретиться на чашку кофе с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, с автором "Аббатства Даунтон" Джулианом Феллоузом, а также пообщаться с дизайнером Полом Смитом или скульптором Марком Куинном.