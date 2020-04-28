Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Для лечения коронавируса рекомендовано 6 препаратов, еще 3 проходят клинические испытания, следует из документа Министерства здравоохранения.
Согласно документу, анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS- CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации.
"К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир", - говорится в документе.
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