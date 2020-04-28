Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения COVID-19

Согласно документу, анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS- CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации.

"К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир", - говорится в документе.