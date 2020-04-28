Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Афганистане

Другой темой переговоров стала ядерная сделка. Как отмечает иранский МИД, министры отвергли новый план США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий, который был ранее опубликован газетой New York Times.

Как сообщили в МИД РФ, также "министры "сверили часы" по вопросу координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией".