Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Афганистане

ТЕГЕРАН, 28 апр – РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров во вторник обсудили по телефону Афганистан, также затронув и проблематику ядерной сделки в свете планов США продлить против Ирана оружейное эмбарго.
"Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно развития политической ситуации в Афганистане, обсудив усилия, направленные на примирение и политический консенсус в этой стране", - говорится в сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Ирана.
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Другой темой переговоров стала ядерная сделка. Как отмечает иранский МИД, министры отвергли новый план США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий, который был ранее опубликован газетой New York Times.
Как сообщили в МИД РФ, также "министры "сверили часы" по вопросу координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией".
Со ссылкой на источники в администрации президента США издание сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому США смогут воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.
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Издание сообщило, что госсекретарь планирует пойти по этому пути, если СБ ООН откажется от продления эмбарго на поставки оружия Тегерану. При этом газета отметила, что Россия почти наверняка наложит вето на попытку возобновления эмбарго, так же может поступить Китай. В ответ, по сведениям издания, США попробуют заявить, что они формально остаются государством-участником соглашения (СВПД), несмотря на заявление американского президента. США как формальный участник соглашения скажут, что Иран его нарушает, поскольку производит ядерное топливо в объемах, превышающих те, которые зафиксированы в договоре. Предполагается, что после этого США должны возобновить более суровые санкции против Ирана.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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