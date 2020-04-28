Минздрав разработает рекомендации по лечению COVID-19 с учетом опыта

"Минздраву России обеспечить разработку и утверждение медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с учетом имеющегося опыта оказания медицинской помощи больным такой инфекцией, в том числе с учетом предложений участников встречи", - говорится в сообщении.