Минздрав разработает рекомендации по лечению COVID-19 с учетом опыта

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву разработать клинические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции с учетом опыта оказания медпомощи, сообщается на сайте Кремля.
"Минздраву России обеспечить разработку и утверждение медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с учетом имеющегося опыта оказания медицинской помощи больным такой инфекцией, в том числе с учетом предложений участников встречи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад Минздрав будет предоставлять еженедельно.
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