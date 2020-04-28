В Белгородской области число заразившихся коронавирусом достигло 299

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Число жителей Число жителей Белгородской области , у которых диагностировали коронавирус , за сутки выросло на 30 - до 299 человек, сообщило областное правительство.

"По состоянию на 28 апреля зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 299, из них 30 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения. По данным на вторник число заболевших не изменилось.

Увеличилось до 33 число выздоровевших. Всего с начала пандемии в регионе скончались три человека с диагностированным COVID-19.