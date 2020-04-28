Путин поручил принять меры по медикаментозной профилактике у медиков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая принять меры по проведению медикаментозной профилактики в отношении медиков, контактирующих с больными коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... принять меры по проведению медикаментозной профилактики (с учетом имеющегося международного опыта) в отношении медицинских работников и иных лиц, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 мая, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.