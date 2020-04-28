В Кузбассе опровергли данные о нехватке средств защиты у медиков скорой

КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники скорой помощи в Сотрудники скорой помощи в Кемерово обеспечены нужным запасом средств индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кемеровской области со ссылкой на главного врача Кемеровской клинической станции "скорой" Сергея Киреева.

Ранее местные СМИ сообщили, что у работников скорой медицинской помощи в Кемерово отсутствуют адекватные средства индивидуальной защиты.

"На Кемеровской станции скорой медицинской помощи имеется в наличии достаточный запас дезинфицирующих средств (хлорсодержащие вещества, антисептики). Бахилы – 5 459 штук, костюмы (многоразовые - 23), ("Садолит" - 2), одноразовые халаты - 137, комбинезоны "Тайвек" - 275, ОЗК -16, многоразовые комбинезоны – 400. Респираторы – 601, маски марлевые – 1500. Очки – 210 штук, перчатки – 13 380 пар", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на главного врача.

В минздраве отметили, что на сегодня в регионе создан необходимый запас средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Кузбасс закупил 5 тысяч многоразовых защитных костюмов для работников скорой медицинской помощи. Сегодня в регион поступила первая партия, ее уже доставляют на станции и отделения скорой медицинской помощи. СИЗ … рассчитан на 50 циклов дезинфекционной обработки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в стадии подписания контракт на закупку еще 2 тысяч таких комплектов. В случае их приобретения, у каждого сотрудника скорой Кузбасса будет по 2 костюма.

Также в министерстве сообщили, что к майским праздникам в регион поступят 10 тысяч респираторов, которые можно носить до 8 часов. Еще 100 тысяч респираторов поступят в Кузбасс к середине мая. Эту модель респираторов можно стерилизовать до 10 раз. Кроме того, 500 тысяч одноразовых медицинских масок в данный момент в пути из Москвы в Кузбасс.

"Заключен контракт на поставку одноразовых защитных костюмов (комбинезон, куртка, бахилы, очки, перчатки, фартук, респиратор). 5 тысяч уже закуплены, они поступают партиями по мере изготовления. В стадии заключения - контракт на закупку еще 45 тысяч одноразовых костюмов", - говорится в сообщении.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. У одной из умерших только посмертный анализ показал наличие коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9634 человека (в статистику включены все, кто получил предписания о самоизоляции).