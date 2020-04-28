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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T13:51
https://ria.ru/20200428/1570680183.html
В Кузбассе опровергли данные о нехватке средств защиты у медиков скорой
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В Кузбассе опровергли данные о нехватке средств защиты у медиков скорой

13:51 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники скорой помощи в Кемерово обеспечены нужным запасом средств индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кемеровской области со ссылкой на главного врача Кемеровской клинической станции "скорой" Сергея Киреева.
Ранее местные СМИ сообщили, что у работников скорой медицинской помощи в Кемерово отсутствуют адекватные средства индивидуальной защиты.
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"На Кемеровской станции скорой медицинской помощи имеется в наличии достаточный запас дезинфицирующих средств (хлорсодержащие вещества, антисептики). Бахилы – 5 459 штук, костюмы (многоразовые - 23), ("Садолит" - 2), одноразовые халаты - 137, комбинезоны "Тайвек" - 275, ОЗК -16, многоразовые комбинезоны – 400. Респираторы – 601, маски марлевые – 1500. Очки – 210 штук, перчатки – 13 380 пар", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на главного врача.
В минздраве отметили, что на сегодня в регионе создан необходимый запас средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Кузбасс закупил 5 тысяч многоразовых защитных костюмов для работников скорой медицинской помощи. Сегодня в регион поступила первая партия, ее уже доставляют на станции и отделения скорой медицинской помощи. СИЗ … рассчитан на 50 циклов дезинфекционной обработки", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в стадии подписания контракт на закупку еще 2 тысяч таких комплектов. В случае их приобретения, у каждого сотрудника скорой Кузбасса будет по 2 костюма.
Также в министерстве сообщили, что к майским праздникам в регион поступят 10 тысяч респираторов, которые можно носить до 8 часов. Еще 100 тысяч респираторов поступят в Кузбасс к середине мая. Эту модель респираторов можно стерилизовать до 10 раз. Кроме того, 500 тысяч одноразовых медицинских масок в данный момент в пути из Москвы в Кузбасс.
"Заключен контракт на поставку одноразовых защитных костюмов (комбинезон, куртка, бахилы, очки, перчатки, фартук, респиратор). 5 тысяч уже закуплены, они поступают партиями по мере изготовления. В стадии заключения - контракт на закупку еще 45 тысяч одноразовых костюмов", - говорится в сообщении.
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По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. У одной из умерших только посмертный анализ показал наличие коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9634 человека (в статистику включены все, кто получил предписания о самоизоляции).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКемеровоКемеровская область
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