Московская полиция отметила снижение числа преступлений

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Уровень преступности в столице в апреле – месяце, который москвичи провели в самоизоляции из-за коронавируса, - снизился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"В столице благодаря усилиям органов внутренних дел сохраняется стабильная оперативная обстановка. Как результат данной работы, в период с 1 по 27 апреля текущего года на территории города Москвы зарегистрировано на 12,8% меньше, чем годом ранее, сообщений, содержащих признаки преступлений", - говорится в релизе.

В частности, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 42,3%, краж - на 32,8%, в том числе квартирных - на 61,3%.

Основные показатели уличной преступности также снизились: грабежей - на 64,8%, разбойных нападений - на 81,5%, краж транспортных средств - на 75%, угонов - на 27,3%.

Улучшилась обстановка на дорогах города. Количество ДТП сократилось на 60,8%, число пострадавших в них – на 62,2%.