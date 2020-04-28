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2020-04-28T13:51
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Московская полиция отметила снижение числа преступлений
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РИА Новости

Московская полиция отметила снижение числа преступлений

13:51 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Уровень преступности в столице в апреле – месяце, который москвичи провели в самоизоляции из-за коронавируса, - снизился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"В столице благодаря усилиям органов внутренних дел сохраняется стабильная оперативная обстановка. Как результат данной работы, в период с 1 по 27 апреля текущего года на территории города Москвы зарегистрировано на 12,8% меньше, чем годом ранее, сообщений, содержащих признаки преступлений", - говорится в релизе.
Эмблема на форме сотрудника полиции
27 апреля, 10:48Распространение нового коронавируса
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В частности, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 42,3%, краж - на 32,8%, в том числе квартирных - на 61,3%.
Основные показатели уличной преступности также снизились: грабежей - на 64,8%, разбойных нападений - на 81,5%, краж транспортных средств - на 75%, угонов - на 27,3%.
Улучшилась обстановка на дорогах города. Количество ДТП сократилось на 60,8%, число пострадавших в них – на 62,2%.
"В то же время остается высоким уровень IT-преступности. Более чем втрое выросло количество хищений, совершенных дистанционным способом", - добавили в полиции.
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