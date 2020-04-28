Путин поручил представить план по вакцинам для профилактики COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 30 апреля, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.