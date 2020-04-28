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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T13:50
https://ria.ru/20200428/1570680085.html
Путин поручил представить план по вакцинам для профилактики COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570531187_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_a7d3d14006d7c9ea57cdef71200f035a.jpg
РИА Новости

Путин поручил представить план по вакцинам для профилактики COVID-19

13:50 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 30 апреля, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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