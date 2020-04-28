В Литве выявили 1344 новых случая заражения коронавирусом

"Общее число выявленных заболевших людей коронавирусом в Литве составило 1344. По данным на 12.26 (совпадает с мск) вторника, было выявлено пять новых случаев COVID-19. Кроме того, сообщается, что 536 выздоровели, 44 пациента умерли", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Sputnik, при этом накануне власти сообщили о "1449 выявленных случаях". Таким образом, разница между данными понедельника и вторника составляет "-105". Как сообщается, произошло это из-за пересмотра способов подсчетов. "Как выяснилось, до этого вторника предоставлялась информация о положительных результатах лабораторных исследований, а не о положительных случаях (людях)", - пишет Sputnik.