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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T13:50
https://ria.ru/20200428/1570680043.html
В Литве выявили 1344 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9b92926069cbd81c3c4a26e2f9eed1eb.jpg
РИА Новости

В Литве выявили 1344 новых случая заражения коронавирусом

13:50 28.04.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи в Литве
Автомобиль скорой помощи в Литве
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи в Литве. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 28 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Литве составляет 1344, а не более 1,4 тысячи, как сообщали власти, передает Sputnik Литва.
"Общее число выявленных заболевших людей коронавирусом в Литве составило 1344. По данным на 12.26 (совпадает с мск) вторника, было выявлено пять новых случаев COVID-19. Кроме того, сообщается, что 536 выздоровели, 44 пациента умерли", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает Sputnik, при этом накануне власти сообщили о "1449 выявленных случаях". Таким образом, разница между данными понедельника и вторника составляет "-105". Как сообщается, произошло это из-за пересмотра способов подсчетов. "Как выяснилось, до этого вторника предоставлялась информация о положительных результатах лабораторных исследований, а не о положительных случаях (людях)", - пишет Sputnik.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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