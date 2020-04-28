В Оренбурге умер третий пациент с коронавирусом

УФА, 28 апр - РИА Новости. В инфекционной больнице Оренбурга скончался третий пациент с коронавирусом, это 87-летняя женщина, за жизнь которой врачи боролись три недели, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
"В Оренбургской области 649 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Из них выздоровели уже 108 человек, при этом 26 из них за последние сутки, три летальных случая. Скончалась 87-летняя оренбурженка, за жизнь которой врачи боролись больше трёх недель", - заявила Савинова в прямом эфире в Instagram минздрава региона.
По ее данным, семь пациентов в областных больницах находятся в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату ИВЛ. Еще 123 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
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