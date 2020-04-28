В Австрии число жертв коронавируса достигло 569

ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Австрии возросло до 569, сообщило во вторник министерство внутренних дел республики.

В понедельник сообщалось о 549 жертвах.

По последним данным, всего в стране заразились 15 357 человек (плюс 83 за сутки), 12 580 выздоровели (плюс 218 за сутки). Госпитализированы 561, из них 136 - на интенсивной терапии.

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг.

Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. Режим самоизоляции отменяется с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе.