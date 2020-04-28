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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T13:36
https://ria.ru/20200428/1570679303.html
В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:37 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 14 - до 296 человек, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 28 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 14 диагнозов). Выздоровели 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
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Карта распространения нового коронавируса в России
Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 7160 человек, за сутки под наблюдение взяты 79 человек. После двухнедельного карантина выписаны 5228 человек, за сутки - 96. Под наблюдением остаются 1932 человека с разными сроками окончания карантина.
"С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. Исследование выполнено у 986 человек. У 11 пациентов с пневмонией подтвержден диагноз COVID-19. Остальные результаты отрицательные", - говорится в сообщении.
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Кроме того, с 16 апреля под наблюдением медиков находились 3994 пациента с ОРВИ, в этой группе выявлено 32 положительных теста на коронавирус, в том числе пять - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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