Ученые оценили уровень смертности от коронавируса в Нью-Йорке

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. По причине вспышки коронавируса нового типа за последние три месяца в Нью-Йорке погибло примерно в 21 раз больше людей, чем от гриппа, свидетельствует препринт исследования, опубликованный на медицинском портале medRxiv.
В исследовании ученые сравнили количество смертей от коронавируса нового типа с числом летальных исходов от сезонного гриппа в Нью-Йорке в период времени с 1 февраля по 18 апреля 2020 года.
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Некоторые эксперты сегодня предсказывают, что к августу этого года коронавирус нового типа приведет примерно к 60 тысячам смертей в США, что якобы схоже со статистикой смертности от сезонного гриппа в последние годы. Однако, как пишут исследователи, подобные сравнения часто не учитывают различия в способах регистрации случаев смерти от COVID-19 и от сезонного гриппа.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают о смертности от гриппа в качестве скорректированных оценок, она также включает в себя случаи смерти от пневмонии, вызванные другими патогенами. Данные о смертности от COVID-19, напротив, сообщаются по грубым показателям.
Используя этот подход, ученые установили, что COVID-19 вызвал в 21,4 раза больше смертей, чем сезонный грипп за тот же временной интервал.
Кроме того, ученые изучили превышение средней нормы смертности. С 1 февраля по 18 апреля в Нью-Йорке было около 13 тысяч избыточных случаев смертности. Предполагается, что большинство из них связаны с коронавирусом нового типа. Исследователи посчитали, что соотношение избыточных смертей (то есть предположительно вызванных коронавирусом нового типа) к смертям от сезонного гриппа в течение того же периода времени было 21,1.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.