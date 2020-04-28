Ученые оценили уровень смертности от коронавируса в Нью-Йорке

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. По причине вспышки По причине вспышки коронавируса нового типа за последние три месяца в Нью-Йорке погибло примерно в 21 раз больше людей, чем от гриппа, свидетельствует препринт исследования, опубликованный на медицинском портале medRxiv.

В исследовании ученые сравнили количество смертей от коронавируса нового типа с числом летальных исходов от сезонного гриппа в Нью-Йорке в период времени с 1 февраля по 18 апреля 2020 года.

Некоторые эксперты сегодня предсказывают, что к августу этого года коронавирус нового типа приведет примерно к 60 тысячам смертей в США , что якобы схоже со статистикой смертности от сезонного гриппа в последние годы. Однако, как пишут исследователи, подобные сравнения часто не учитывают различия в способах регистрации случаев смерти от COVID-19 и от сезонного гриппа.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают о смертности от гриппа в качестве скорректированных оценок, она также включает в себя случаи смерти от пневмонии, вызванные другими патогенами. Данные о смертности от COVID-19, напротив, сообщаются по грубым показателям.

Используя этот подход, ученые установили, что COVID-19 вызвал в 21,4 раза больше смертей, чем сезонный грипп за тот же временной интервал.

Кроме того, ученые изучили превышение средней нормы смертности. С 1 февраля по 18 апреля в Нью-Йорке было около 13 тысяч избыточных случаев смертности. Предполагается, что большинство из них связаны с коронавирусом нового типа. Исследователи посчитали, что соотношение избыточных смертей (то есть предположительно вызванных коронавирусом нового типа) к смертям от сезонного гриппа в течение того же периода времени было 21,1.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.