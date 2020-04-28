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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T13:34
https://ria.ru/20200428/1570679134.html
Ученые оценили уровень смертности от коронавируса в Нью-Йорке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465624_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fe6218963fe69736b12dfef3c7a66ef0.jpg
РИА Новости

Ученые оценили уровень смертности от коронавируса в Нью-Йорке

13:34 28.04.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidМашины скорой помощи возле одной из больниц в Нью-Йорке, США
Машины скорой помощи возле одной из больниц в Нью-Йорке, США
© REUTERS / Brendan McDermid
Машины скорой помощи возле одной из больниц в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. По причине вспышки коронавируса нового типа за последние три месяца в Нью-Йорке погибло примерно в 21 раз больше людей, чем от гриппа, свидетельствует препринт исследования, опубликованный на медицинском портале medRxiv.
В исследовании ученые сравнили количество смертей от коронавируса нового типа с числом летальных исходов от сезонного гриппа в Нью-Йорке в период времени с 1 февраля по 18 апреля 2020 года.
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Некоторые эксперты сегодня предсказывают, что к августу этого года коронавирус нового типа приведет примерно к 60 тысячам смертей в США, что якобы схоже со статистикой смертности от сезонного гриппа в последние годы. Однако, как пишут исследователи, подобные сравнения часто не учитывают различия в способах регистрации случаев смерти от COVID-19 и от сезонного гриппа.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают о смертности от гриппа в качестве скорректированных оценок, она также включает в себя случаи смерти от пневмонии, вызванные другими патогенами. Данные о смертности от COVID-19, напротив, сообщаются по грубым показателям.
Используя этот подход, ученые установили, что COVID-19 вызвал в 21,4 раза больше смертей, чем сезонный грипп за тот же временной интервал.
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Кроме того, ученые изучили превышение средней нормы смертности. С 1 февраля по 18 апреля в Нью-Йорке было около 13 тысяч избыточных случаев смертности. Предполагается, что большинство из них связаны с коронавирусом нового типа. Исследователи посчитали, что соотношение избыточных смертей (то есть предположительно вызванных коронавирусом нового типа) к смертям от сезонного гриппа в течение того же периода времени было 21,1.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНью-Йорк (город)СШАОбщество
Популярные комментарии
Строго говоря надо сравнивать не простой сезонный грип, а высокопатогенный типа 2009 года, когда объявлялась пандемия. И тогда будет не 20 раз, а раза в три меньше. А еще лучше сравнивать с пандемией гриппа 1968 года, тогда в мире погибло 3 миллиона. И тогда станет понятно, что ковид не повод гробить мировую экономику
28 апреля, 16:19
НСНиколай Сафонов
2200313
Во время последней пандемии гриппа (H1N1) 2009-2010 умерло 18 тысяч человек, во всё мире. Далее цитата, т.к. ссылки не пропускают: "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, передает Independent. Как сообщил Гебреисус, пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009 года по август 2010 года. За это время им заразились в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Из них всего 18 449 случаев оказались летальными." Цитата дословная, легко гуглится, новость от 14 апреля.
29 апреля, 02:36
ssandrea
1501200
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