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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-04-28T13:34
https://ria.ru/20200428/1570679075.html
Две высокотехнологичные компании стали резидентами московской ОЭЗ
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113717/73/1137177380_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_e6a6b686458d0867f4c4db02b8b4432d.jpg
РИА Новости

Две высокотехнологичные компании стали резидентами московской ОЭЗ

13:34 28.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Высокотехнологичные компании "ДС Электроникс" и "ДС Технолоджис", производящие серверы, серверные материнские платы и коммутаторы, стали новыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Предприятия "ДС Электроникс" и "ДС Технолоджис" завершат свою застройку на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Печатниках до конца 2020 года и к началу 2021 года соответственно. Объем прямых инвестиций до 2024 года без учета НДС по проекту "ДС Электроникс" составит 156,33 миллиона рублей, "ДС Технолоджис" – 205,13 миллиона рублей. В общей сумме будет создано 42 рабочих места", – приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
Как ожидается, объем выручки "ДС Электроникс" в ближайшие десять лет составит 2,69 миллиарда рублей, "ДС Технолоджис" – 3,17 миллиарда рублей. Общий фонд оплаты труда за тот же период планируется в размере 271,53 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба департамента со ссылкой на генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дёгтева, на территории столичной ОЭЗ "ДС Электроникс" займет 1,6 тысячи квадратных метров, а "ДС Технолоджис" – 2,2 тысячи квадратных метров.
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"ОЭЗ "Технополис Москва" притягивает все больше высокотехнологичных компаний. С начала года уже три организации получили статус резидента, и теперь на территории столичной особой экономической зоны их - 69. Новые резиденты имеют возможность пользоваться всеми преференциями, что позволит компаниям ежегодно экономить до 47 процентов на налогах и других обязательных платежах", – пояснил Дёгтев.
По оценке гендиректора "ДС Электроникс" и "ДС Технолоджис" Андрея Чернышева, сосредоточение компаний в главном центре развития высокотехнологичных производств в Москве даст не только налоговые преференции, но и возможность развивать свой потенциал, находить взаимовыгодное сотрудничество с другими резидентами и совершенствовать имеющиеся разработки.
Чернышев отметил, что оба предприятия нацелены на то, чтобы полностью локализовать производство печатных плат для высокопроизводительных коммутаторов и серверов на территории "Технополис Москва". Это должно стать первым российским производством, в котором полностью будет локализована сборка печатных плат последнего поколения.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
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