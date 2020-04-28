Две высокотехнологичные компании стали резидентами московской ОЭЗ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Высокотехнологичные компании "ДС Электроникс" и "ДС Технолоджис", производящие серверы, серверные материнские платы и коммутаторы, стали новыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Предприятия "ДС Электроникс" и "ДС Технолоджис" завершат свою застройку на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Печатниках до конца 2020 года и к началу 2021 года соответственно. Объем прямых инвестиций до 2024 года без учета НДС по проекту "ДС Электроникс" составит 156,33 миллиона рублей, "ДС Технолоджис" – 205,13 миллиона рублей. В общей сумме будет создано 42 рабочих места", – приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова

Как ожидается, объем выручки "ДС Электроникс" в ближайшие десять лет составит 2,69 миллиарда рублей, "ДС Технолоджис" – 3,17 миллиарда рублей. Общий фонд оплаты труда за тот же период планируется в размере 271,53 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба департамента со ссылкой на генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дёгтева, на территории столичной ОЭЗ "ДС Электроникс" займет 1,6 тысячи квадратных метров, а "ДС Технолоджис" – 2,2 тысячи квадратных метров.

"ОЭЗ "Технополис Москва" притягивает все больше высокотехнологичных компаний. С начала года уже три организации получили статус резидента, и теперь на территории столичной особой экономической зоны их - 69. Новые резиденты имеют возможность пользоваться всеми преференциями, что позволит компаниям ежегодно экономить до 47 процентов на налогах и других обязательных платежах", – пояснил Дёгтев.

По оценке гендиректора "ДС Электроникс" и "ДС Технолоджис" Андрея Чернышева, сосредоточение компаний в главном центре развития высокотехнологичных производств в Москве даст не только налоговые преференции, но и возможность развивать свой потенциал, находить взаимовыгодное сотрудничество с другими резидентами и совершенствовать имеющиеся разработки.