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2020-04-28T13:30
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Защита Януковича заявила отвод судье
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РИА Новости

Защита Януковича заявила отвод судье

13:30 28.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила отвод судье, рассматривающему ходатайство прокуратуры о заочном избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе государства по делу о событиях "евромайдана" в феврале 2014 года.
Ранее Печерский районный суд Киева отложил до 28 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу по делу о событиях "евромайдана" из-за неявки его защитников.
Виктор Янукович
27 апреля, 16:45
В Киеве отложили рассмотрение ходатайства о заочном аресте Януковича
"В Печерском суде защита Януковича заявила отвод судье Соколову. Дело об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Януковичу пресечения - содержание под стражей", - сообщили в Telegram-канале "Адвокатская совещательная группа", в которой состоят защитники, представляющие интересы семей погибших участников акций протеста в Киеве.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на площади Независимости (майдане Незалежности) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБ Украины Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на "майдане" в 2014 году.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
2 апреля, 12:34
Не виновен? НАБУ закрыло дело о растрате Порошенко денег Януковича
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Ответственность за смерть более 100 человек украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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Александр ЯкименкоЮрий ЛуценкоВиктор ЯнуковичКиевУкраинаВ мире
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