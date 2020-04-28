Источник рассказал о телефонном разговоре Лаврова и Чавушоглу

АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом и региональные проблемы, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждались ситуация с коронавирусом и региональная тематика", - сказал собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Как сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, число случаев коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,1 тысячи, это наименьший показатель с начала апреля, общее число заразившихся превысило 112 тысяч, умерших – 2900. Вылечились более 33 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.