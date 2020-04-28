Космонавт прокомментировал публикацию Пентагоном видео с НЛО

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский космонавт, а ныне депутат Госдумы Максим Сураев сомневается, что на обнародованном Пентагоном видео могут быть изображены инопланетные космические корабли, хотя, строго говоря, и не исключает этого.

"Может быть, какая-то и была "тарелка", может быть, рукотворный человеческий объект какой-то. По этому видео сложно понять, как-то оценить. Черно-белое и непонятное какое-то (видеоизображение). Просто контуры какие-то есть", — сказал Сураев РИА Новости.

По его признанию, он "очень слабо" верит в то, что Землю посещают инопланетяне на своих космических кораблях. "Что это было на самом деле — не знаю", — признался космонавт.

Во время своих космических полетов, как заявил Сураев, он никаких НЛО не видел.

Министерство обороны США в понедельник опубликовало на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015-го. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, впоследствии их подлинность признали в ВМС США.