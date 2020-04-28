Премьер Сербии оценила ситуацию с коронавирусом в стране

БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич сообщила парламенту о низкой смертности и относительно малом проценте зараженных COVID-19, что считает показателем ослабления эпидемии.
Скупщина (парламент) Сербии во вторник заседает впервые с момента провозглашения 15 марта чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Парламентарии находятся в зале в масках и перчатках, на входе у них измерена температура. В повестке дня утверждение ранее принятых правительством мер и ограничений. Часть оппозиции бойкотирует заседание.
"Сегодня мы находимся на этапе ослабления эпидемии, видим, что процент зараженных колеблется около 5,8% по отношению к общему числу тестированных. И хотя еще не можем провозгласить победу, у нас есть основания думать, что сможем это сделать. Если сохраним дисциплину и управление кризисной ситуацией, мне кажется, что сможем сказать – нам удалось запланированное", - заявила Брнабич, трансляция ведется пресс-службой парламента.
По словам главы правительства, смертность от COVID-19 в Сербии является одной из самых низких в этой части Европы и составляет 1,9%.
"Мы со специалистами боролись за жизни граждан всем сердцем и знаниями, при огромной помощи, прежде всего, партнеров из КНР, это необходимо сказать, и не надо этого стыдиться, останемся вечно им благодарны, а также партнеров из ЕС, которые сами столкнулись с пандемией и огромными человеческими жертвами, но и России, США, ОАЭ, Норвегии, Венгрии", - отметила сербский премьер.
По последним данным сербского минздрава, в стране выявлены с начала пандемии 8 275 зараженных, скончались 162 больных COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.