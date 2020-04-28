Премьер Сербии оценила ситуацию с коронавирусом в стране

Скупщина (парламент) Сербии во вторник заседает впервые с момента провозглашения 15 марта чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Парламентарии находятся в зале в масках и перчатках, на входе у них измерена температура. В повестке дня утверждение ранее принятых правительством мер и ограничений. Часть оппозиции бойкотирует заседание.

"Сегодня мы находимся на этапе ослабления эпидемии, видим, что процент зараженных колеблется около 5,8% по отношению к общему числу тестированных. И хотя еще не можем провозгласить победу, у нас есть основания думать, что сможем это сделать. Если сохраним дисциплину и управление кризисной ситуацией, мне кажется, что сможем сказать – нам удалось запланированное", - заявила Брнабич, трансляция ведется пресс-службой парламента.