Лев Лещенко рассказал, как поборол коронавирус

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певец Певец Лев Лещенко в беседе с " АиФ " рассказал, что во время пребывания в больнице в Коммунарке у него была обычная палата.

Он признался, что вначале не боялся делать КТ.

"Но когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что все очень серьезно и сложно", — поделился Лещенко, добавив, что у него появилось "дикое желание" преодолеть болезнь.

Состояние артиста оказалось хуже, чем у жены, но к аппарату ИВЛ его не подключали, хотя он и находился в реанимации.

Когда его перевели в палату к супруге, они, по его словам, начали делать зарядку и старались больше ходить.

Певец попал в больницу в марте. Тест на коронавирус показал положительный результат. У его супруги также выявили заболевание. Второй тест дал отрицательный результат.

России COVID-19 диагностировали у 93 558 человек, от заболевания умерли 867 пациентов, выздоровели 8456.