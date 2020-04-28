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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:06
https://ria.ru/20200428/1570678339.html
Лев Лещенко рассказал, как поборол коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569087548_0:137:2710:1662_1036x0_80_0_0_6d9d169a25fcb2b613faeb4726a1130a.jpg
РИА Новости

Лев Лещенко рассказал, как поборол коронавирус

13:26 28.04.2020 (обновлено: 14:06 28.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певец Лев Лещенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певец Лев Лещенко в беседе с "АиФ" рассказал, что во время пребывания в больнице в Коммунарке у него была обычная палата.
Он признался, что вначале не боялся делать КТ.
"Но когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что все очень серьезно и сложно", — поделился Лещенко, добавив, что у него появилось "дикое желание" преодолеть болезнь.
Состояние артиста оказалось хуже, чем у жены, но к аппарату ИВЛ его не подключали, хотя он и находился в реанимации.
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Когда его перевели в палату к супруге, они, по его словам, начали делать зарядку и старались больше ходить.
Певец попал в больницу в марте. Тест на коронавирус показал положительный результат. У его супруги также выявили заболевание. Второй тест дал отрицательный результат.
В России COVID-19 диагностировали у 93 558 человек, от заболевания умерли 867 пациентов, выздоровели 8456.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Список стран, после которых требуется самоизоляция был утверждён 6 марта. И в него входят США и Испания. Ещё есть указ мэра от 5 марта про то же. Почему этот «певец» 11 марта прилетел из США с остановкой в Испании и решил, что его это не касается??? Почему его до сих пор не привлекли к ответственности за это???
28 апреля, 15:44
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1400002
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