В Москве осудили мужчину, избившего контролера в автобусе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор мужчине, осужденному на 2,5 года колонии за нанесение побоев контролёру в столичном автобусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Решение было вынесено ещё в конце января, однако попало в обзор судебной практики только сейчас. Как уточнили в пресс-службе, сам инцидент с фигурантом дела по фамилии Ахматов произошел в апреле 2019 года.

Из приговора суда следует, что инспектор отдела контроля по городскому пассажирскому транспорту в тот день вошел в автобус №88, чтобы проверить проездные граждан. Ахматов, который поднялся в салон на глазах у контролёра, приложил к валидатору мобильный телефон, однако, как выяснилось позже, не оплатил поездку, а лишь сделал вид. При проверке на месте подтвердилось, что его карта "Тройка" не была задействована в данном автобусе, по этой причине контролер попросил мужчину предъявить документы.

Ахматов заявил, что паспорта у него с собой нет, а также потребовал вернуть ему "Тройку", начал вести себя агрессивно. Когда инспектор сообщил о намерении заполнить постановление об административном правонарушении, осужденный трижды ударил его и оттолкнул, повалил на пол салона, нанёс ещё три удара ногой в область лица потерпевшего, отчего у того пошла кровь. Сразу после этого мужчина покинул автобус и скрылся.

В суде Ахматов не стал отрицать факта нападения, но попросил считать удары ногой "случайными". Также было установлено, что своими действиями он причинил здоровью контролёра легкий вред. Инстанцией были изучены записи нательного видеорегистратора инспектора, на ней был зафиксирован факт нанесения увечий.