Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%

. В марте импорт нефти из России в Китай вырос на 31% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии — упал на 1,6%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", – говорится в сообщении.